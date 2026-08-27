Салкиллд – о поведении Гэрри в поединке против Махачева: «Это раздражает меня. Всегда здорово выразить сопернику уважение, но необязательно же целовать и обнимать его»

Легковес UFC Куиллан Салкиллд отреагировал на поведение Иэна Гэрри в поединке Ислама Махачева . «Бро, это меня раздражает.
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