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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салкиллд – о поведении Гэрри в поединке против Махачева: «Это раздражает меня. Всегда здорово выразить сопернику уважение, но необязательно же целовать и обнимать его»

Легковес UFC Куиллан Салкиллд отреагировал на поведение Иэна Гэрри в поединке Ислама Махачева . «Бро, это меня раздражает.

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