В Башкирии в ДТП попало сразу 9 машин

Уфа (Новый День, Елена Васильева)– Массовое ДТП произошло в Башкирии. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, девять машин столкнклись на 158 километре трассы Р-240 недалеко от деревни Рамадановка Мелеузовского района.
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