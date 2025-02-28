В Башкирии в ДТП попало сразу 9 машин

Уфа (Новый День, Елена Васильева)– Массовое ДТП произошло в Башкирии. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, девять машин столкнклись на 158 километре трассы Р-240 недалеко от деревни Рамадановка Мелеузовского района.