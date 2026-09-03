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Астраханская прокуратура нашла более 2500 нарушений в сфере закупок и местных бюджетов

Астраханская прокуратура нашла более 2500 нарушений в сфере закупок и местных бюджетов

И завела 31 уголовное дело. По данном региональной прокуратуры, в текущем году на ее контроле находятся более 2500 нарушений по контрактной системе в сфере закупок и бюджетного законодательства.

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