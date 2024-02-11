В Новокузнецке в аэропорту произошел пожар

Возгорание произошло в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка в Кузбассе, причины выясняются. В МЧС сообщили РИА Новости, что открытое горение на площади 300 «квадратов» уже ликвидировано, пострадавших нет.
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