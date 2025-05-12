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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бышовец о Галактионове: «Главному тренеру необходима харизма. Потенциал «Локо» был для борьбы за тройку, но весенний этап не получился»

Бышовец о Галактионове: «Главному тренеру необходима харизма. Потенциал «Локо» был для борьбы за тройку, но весенний этап не получился»

После 28 туров железнодорожники под руководством Михаила Галактионова занимают в таблице 6-е место. «Нужно дать оценку работы Галактионова.

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