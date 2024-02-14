Глава ЕБРР Рено-Бассо: ЕС нужен баланс между помощью Киеву и внутренними делами

Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо заявила, что лидеры ЕС должны найти компромисс между поддержкой Украины и финансированием внутренних приоритетов государств Евросоюза.
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