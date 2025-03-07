Женщина из Воронежа отдала аферистам почти 2 млн накануне 8 марта

В Воронеже местная жительница перевела мошенникам 1,79 млн рублей. С пострадавшей по телефону связались мошенники, представившись сотрудниками Роскомнадзора, и сообщили о некой доверенности для поддержки ВСУ, оформленной на имя 56-летней жертвы.
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