Женщина из Воронежа отдала аферистам почти 2 млн накануне 8 марта

В Воронеже местная жительница перевела мошенникам 1,79 млн рублей. С пострадавшей по телефону связались мошенники, представившись сотрудниками Роскомнадзора, и сообщили о некой доверенности для поддержки ВСУ, оформленной на имя 56-летней жертвы.