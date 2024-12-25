51-летняя Хайди Клум опубликовала фото в прозрачном наряде без бюстгальтера

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала фото в откровенном наряде. Кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).