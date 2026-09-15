Бабаян — о лекции главы RT Китай: гигантское количество желающих послушать

На Международном фестивале молодёжи (МФМ) в рамках «Медиапотока», в партнёрстве с RT Academy и «Росатомом» прошла пленарная сессия «Как стать мировым лидером: от идеи до признания за рубежом», на которой выступил руководитель RT Китай, главный редактор проекта «Окно в Россию» Всеволод Пуля.