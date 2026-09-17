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Снукерист.ру

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Обзор матчей первого дня квалификации International Championship 2026

Обзор матчей первого дня квалификации International Championship 2026

Кайрен Уилсон одержал трудную победу над Леоне Кроули и вышел в основную сетку турнира International Championship 2026, сообщает WST Кайрен Уилсон (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Кайрен Уилсон чудом не проиграл в отборочном этапе турнира International Championship 2026.

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