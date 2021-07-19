Крупная вспышка коронавируса произошла в вооруженных силах Южной Кореи

В подразделении по борьбе с морским пиратством Южной Кореи коронавирус выявлен у 247 моряков из 301, передает агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление объединенного командования ВС страны.
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