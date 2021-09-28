Филип Моррис Интернэшнл в России представила четвертый отчет об устойчивом развитии

Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России представили четвертый отчет о деятельности в области устойчивого развития, подготовленный в соответствии со Стандартами глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative Standards, GRI).
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