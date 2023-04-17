В Тамбовском районе при столкновении двух легковушек пострадал ребенок

Происшествие случилось вечером 16 апреля в селе Горелое Тамбовского района. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 61-летний водитель ВАЗ-211120 поворачивал налево, в это же время 40-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» выполняла обгон.