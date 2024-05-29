Си Цзиньпин подчеркнул важность продвижения высококачественной и полной занятости

Пекин, 28 мая /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул, что следует способствовать высококачественной и полной занятости, а также непрерывно укреплять у трудящихся чувство обретения, счастья и безопасности.
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