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ЕР выдвинула Беглова кандидатом на выборы губернатора Петербурга

ЕР выдвинула Беглова кандидатом на выборы губернатора Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Партия «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом на выборах главы города, передает корреспондент РИА Новости.

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Комментарии
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Людмила Редько
Гнать надо Беглова из мэров и не просто гнать, а пощупать на коррупцию. Превратил Питер в Баку-на Неве. Чурбанов как тараканов
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17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Самые не популярные губернаторы и мэры Воробьев, Собянин, Беглов и т.д. по результатам опроса среди жителей этих регионов почему то самые достойные от ЕР. Ну нет проблем с крышеванием этими &quot;достойными&quot; мэрами межэтнических преступных группировок, нелегальных мигрантов и диаспор с межэтническими ОПГ и т.д. А не пора ли этих достойных отправить с конфискацией имущества на трудотерапию в лагеря, для восстановления здоровья физическим трудом???
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16 час.
Silver Kont
Мораль сей басни такова - никогда не голосуйте за выдвиженцев от педросов, артистов и бывших спортсменов, выдвигаемых от педросни...
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12 час.

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