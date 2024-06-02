ЕР выдвинула Беглова кандидатом на выборы губернатора Петербурга

Гнать надо Беглова из мэров и не просто гнать, а пощупать на коррупцию. Превратил Питер в Баку-на Неве. Чурбанов как тараканов

АНГЕЛ АНГЕЛ

Самые не популярные губернаторы и мэры Воробьев, Собянин, Беглов и т.д. по результатам опроса среди жителей этих регионов почему то самые достойные от ЕР. Ну нет проблем с крышеванием этими "достойными" мэрами межэтнических преступных группировок, нелегальных мигрантов и диаспор с межэтническими ОПГ и т.д. А не пора ли этих достойных отправить с конфискацией имущества на трудотерапию в лагеря, для восстановления здоровья физическим трудом???