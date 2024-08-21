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  • Игорь
    А судьи кто?Прокуратура ещё р...
  • Evgenija Palette
    шаг за шагом с этими обезьяньими западными преобразованиями, ВО ВСЕХ СФЕРАХ, НАШИ ПРИДУРКИ  ТОЛЬКО ПОДТВЕРЖДАЮТ из ве...В школу решили ве...
  • Evgenija Palette
    ДА ЗАПАДНЫЕ ХОЛУИ... И НИСКОЛЬКО НЕ СТЫДНО... А вас, СЕРГЕЙ, это волнует?... ( что там эти придурки западные про нас ...В школу решили ве...

С погибшим под Курском актером Евгением Шишовым простятся 24 августа

С погибшим под Курском актером Евгением Шишовым простятся 24 августа

Церемония прощания с Евгением Шишовым пройдет в субботу в Ильинской церкви Выборга.Прощание с погибшим в Курской области актером Евгением Шишовым, состоится в субботу, 24 августа в городе Выборге в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Пятого канала.

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