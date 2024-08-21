С погибшим под Курском актером Евгением Шишовым простятся 24 августа

Церемония прощания с Евгением Шишовым пройдет в субботу в Ильинской церкви Выборга.Прощание с погибшим в Курской области актером Евгением Шишовым, состоится в субботу, 24 августа в городе Выборге в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Пятого канала.