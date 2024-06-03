Челябинская компания по поиску рака кишечника обратится к медикам на ПМЭФ

Компания «Эвалаб» из Челябинска, разработчик продукта по выявлению рака кишечника с помощью искусственного интеллекта, обратится к медикам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии