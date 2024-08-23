Коммюнике: Китай и Белоруссия поддержали дипломатическое разрешение конфликтов

Китай и Белоруссия договорились вместе противостоять всем формам гегемонизма и политики грубой силы. Об этом сообщили в совместном коммюнике правительств, которое опубликовали в рамках визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Минск.
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