Жамнов о 2:3 от «Автомобилиста»: «Голы соперника – это наши ошибки. Они не удивляют, а разочаровывают. По самоотдаче не могу упрекнуть ребят»

Московский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3. «Порядин проходит обследование. Не могу сказать, что это серьезная травма, но мы должны быть уверены на все 100%, как действовать дальше, чтобы он не усугубил травму.