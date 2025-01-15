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Жамнов о 2:3 от «Автомобилиста»: «Голы соперника – это наши ошибки. Они не удивляют, а разочаровывают. По самоотдаче не могу упрекнуть ребят»

Московский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3.  «Порядин проходит обследование. Не могу сказать, что это серьезная травма, но мы должны быть уверены на все 100%, как действовать дальше, чтобы он не усугубил травму.

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