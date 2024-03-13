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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коке о проходе «Интера»: «Эпический матч против одной из лучших команд – он останется в истории «Атлетико». У нас есть один из лучших вратарей в мире»

Команда тренера Диего Симеоне победила «Интер» (2:1, 3:2 по пенальти) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прошла в четвертьфинал турнира.

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