ХК «Сибирь» купил двухметрового драчуна из ВХЛ по имени Оскар

Оскар Булавчук – новичок «Сибири». Как сообщает пресс-служба «злых снеговиков», хоккейные клубы «Сибирь» и «Динамо-Алтай» совершили обмен, в результате которого в «Сибирь» переходит 21-летний нападающий Оскар Булавчук.
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