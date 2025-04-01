Eduard Судите Макроне,его всю хунту.Кровь на украине дело рук Европы,тем более Франции.Их дело своих членов поддерживать,а не страны третьего мипа !

Eduard Макрону на гильотине голову отрезать и показать его рожу после казни.Потом его шалаву не понятно какого пола вслед за мужем)