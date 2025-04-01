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"Остановить чудовищ". Во Франции пришли в ужас от происходящего в Одессе

"Остановить чудовищ". Во Франции пришли в ужас от происходящего в Одессе

© Соцсети Задержание курьера в Одессе, Украина. Кадр видео Французский политик Филиппо призвал перестать вооружать и финансировать Украину МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.

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Комментарии
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Eduard
Судите Макроне,его всю хунту.Кровь на украине дело рук Европы,тем более Франции.Их дело своих членов поддерживать,а не страны третьего мипа !
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22 час.
Eduard
Макрону на гильотине голову отрезать и показать его рожу после казни.Потом его шалаву не понятно какого пола вслед за мужем)
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22 час.
Eduard
Присем страны Запада монолитно молчат,видят ,знают но молчат,зато видят как 100 евро у Лепен без отчета!
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22 час.
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