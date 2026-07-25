Плацкарта и купе больше не будет? РЖД вводит новый тип вагонов

Российские железные дороги продолжают обновлять пассажирский парк, внедряя вагоны нового поколения. На этом фоне в сети все чаще появляются сообщения о том, что привычные плацкартные и купейные вагоны якобы полностью исчезнут.
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