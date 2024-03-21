В Госдуме обсудят уголовное наказание для блогеров за ущерб их клиентам

Поправки о наказании для блогеров, продающих информационные продукты без аккредитации и с причинением крупного ущерба гражданам, могут внести в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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