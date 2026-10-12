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Держите очки! Офтальмолог Щемеров перечислил признаки, что оправа не подходит и только вредит

Держите очки! Офтальмолог Щемеров перечислил признаки, что оправа не подходит и только вредит

Выбирать оправу нужно не только по дизайну. Даже самые дорогие и модные очки могут быть вам велики или малы, и носить их в этом случае не стоит.

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