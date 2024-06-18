Стипендия для россиян и расширение ипотеки: главные заявления Путина со встречи с жителями ДФО

Президент России Владимир Путин прибыл 18 июня в Якутию с рабочей поездкой. Там он ознакомился с достижениями региона в сфере IT и оборонной промышленности, после чего встретился с работающими на Дальнем Востоке специалистами.
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