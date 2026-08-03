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Царьград

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Максим Семов призвал россиян к расчету НДФЛ с дохода семьи

Максим Семов призвал россиян к расчету НДФЛ с дохода семьи

Председатель Комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации русских банков Максим Семов прокомментировал изменения в налоговом законодательстве, касающиеся НДФЛ с совокупного дохода семьи, и отметил сложности расчета в каждом индивидуальном случае.

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