Максим Семов призвал россиян к расчету НДФЛ с дохода семьи

Председатель Комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации русских банков Максим Семов прокомментировал изменения в налоговом законодательстве, касающиеся НДФЛ с совокупного дохода семьи, и отметил сложности расчета в каждом индивидуальном случае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии