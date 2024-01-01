Что делать, если плохо расчищенная от снега дорога стала причиной ДТП?

ДТП в зимнее время года часто происходят по причине неочищенных дорог. Кто в таком случае должен возмещать ущерб? В авариях, которые происходят по причине большого количества снега на дорогах, трудно найти виновных.
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