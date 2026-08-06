Сикорский: посягательство на посольство России грозит разрывом дипотношений

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио сделал жёсткое предупреждение: любое посягательство на здание российского посольства в Варшаве приведёт к немедленному разрыву дипломатических отношений между двумя странами.
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