Сикорский: посягательство на посольство России грозит разрывом дипотношений

Новости внутренней и внешней политики в России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио сделал жёсткое предупреждение: любое посягательство на здание российского посольства в Варшаве приведёт к немедленному разрыву дипломатических отношений между двумя странами.