Wildberries запускает партнёрскую программу по открытию складов для ускорения доставки

Wildberries запустила новую партнёрскую программу, которая позволит владельцам и арендаторам подходящих помещений создавать собственные хабы для обработки, хранения и отгрузки товаров продавцов маркетплейса.
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