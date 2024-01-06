Россиян со стажем 55/57 лет ждут нововведения — вот как изменится получение пенсии в 2024

В 2024 году женщины могут выйти на страховую пенсию по старости в возрасте 58 лет, при условии иметь 28,2 ИПК (Индивидуальных Пенсионных Коэффициентов) и не менее 15 лет страхового стажа, сообщается в tg — канале gosuslugiforparents (18+).
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