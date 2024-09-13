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Царьград

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Мать убитой мигрантом девушки из Новосибирска требует с участкового 6 млн рублей

Мать убитой мигрантом девушки из Новосибирска требует с участкового 6 млн рублей

По мнению женщины, полицейский виновен в том, что не предпринял меры по защите её ребёнка.11 сентября в Советском районном суде огласили новые требования матери 17-летней девочки, которую летом 2022 года убил мигрант Хушнуд Хамроев в Нижней Ельцовке.

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