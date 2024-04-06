Нью-Йорк вздрогнул: Мощное землетрясение сотрясло США Алиса БронскаяНа рассвете пятницы, 5 апреля 2024 года, когда Нью-Йорк только начал просыпаться под звуки будильников, нечто потрясло главный городской мегаполис Америки — таинственные подземные толчки.
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