Душевные поздравления и новые открытки ко Дню отца 15 октября Елена ГалицкаяВ России День отца стал официальным праздником с 2021 года, после внесения его в список официальных праздников Указом Президента.
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