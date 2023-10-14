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Душевные поздравления и новые открытки ко Дню отца 15 октября

Душевные поздравления и новые открытки ко Дню отца 15 октября

Душевные поздравления и новые открытки ко Дню отца 15 октября Елена ГалицкаяВ России День отца стал официальным праздником с 2021 года, после внесения его в список официальных праздников Указом Президента.

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