Модульный ФАП, первая пересадка печени и очистные в Кемерове: дайджест новостей по Кузбассу

Сегодня в Промышленновском округе открылся новый модульный ФАП. Для жителей поселка Иваново-Родионовский это возможность получить экстренную помощь, пройти диспансеризацию, поставить прививки, не выезжая за десятки километров.
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