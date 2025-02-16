Время любви: астрологи назвали самую романтичную дату в 2025 году Алёна Юрьева Пока миллионы людей праздновали Дня святого Валентина, астрологи уверенно заявляют: 14 февраля вовсе не является самым романтичным днем 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии