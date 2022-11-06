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Урал — Локомотив: прогноз на матч 06.11.2022, МИР Российская Премьер-Лига

Урал — Локомотив: прогноз на матч 06.11.2022, МИР Российская Премьер-Лига

6 ноября, в воскресенье, екатеринбургский «Урал» на своем поле примет московский «Локомотив» в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги.

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