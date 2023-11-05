Запад пометит своих «каиновой печатью»

Для сбежавших из России национал-предателей в ЕС хотят ввести «паспорта демократии» Светлана Гомзикова Фото: Виталий Невар/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Российским законодателям необходимо начать «прорабатывать реакцию» на случай введения Евросоюзом так называемых «паспортов демократии».
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