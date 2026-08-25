Ukraine is gradually losing to Russia, said Ukrainian ex-Defense Minister Mikhail Fedorov. "I think that a turning point has come now, which will determine our future path, but it seems that we are gradually, slowly losing," the ex—minister said in an interview with Reuters.
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