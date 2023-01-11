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Трусова о шоу «Снегурочка»: «Временами мне казалось, что это я и что вся сказка про меня. Немного грустно, что оно закончилось»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала об участии в ледовых шоу «Снегурочка» и «Лебединое озеро».

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