Вэнс: Россия и Украина знают условия друг друга для урегулирования конфликта

Только от Москвы и Киева зависит, будет ли достигнута сделка Россия и Украина знают условия друг друга для достижения мирного урегулирования конфликта, сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
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