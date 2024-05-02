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Иваново

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В Иванове вновь пройдет гонка ГТО «Время первых»

В Иванове вновь пройдет гонка ГТО «Время первых»

В Иванове вновь пройдет гонка ГТО «Время первых»Традиционная гонка ГТО «Время первых» среди молодежи города Иванова, посвященная запуску «Спутника-3» с космодрома Байконур состоится 15 мая в 11:30 на стадионе «Текстильщик».

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