В "Реале Сосьедад" заявили, что Захарян должен сделать следующий шаг

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате заявил, что футболист клуба Арсен Захарян должен сделать следующий шаг, передает Sport24.
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