Родители российских школьников выступили за запрет квадробинга

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Согласно результатам опроса, проведенного исследовательским центром «Актион Образование», более трех четвертей родителей учеников российских школ выступают за запрет квадробинга – увлечения, которое в последние годы привлекает внимание молодежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии