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Родители российских школьников выступили за запрет квадробинга

Родители российских школьников выступили за запрет квадробинга

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Согласно результатам опроса, проведенного исследовательским центром «Актион Образование», более трех четвертей родителей учеников российских школ выступают за запрет квадробинга – увлечения, которое в последние годы привлекает внимание молодежи.

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