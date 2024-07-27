В Волгоградской области на 70% увеличена квота на целевую подготовку фельдшеров и медсестер С 1 сентября по этой программе выделено 245 квот — на 100 больше, чем в 2023-м.
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В Волгоградской области на 70% увеличена квота на целевую подготовку фельдшеров и медсестер С 1 сентября по этой программе выделено 245 квот — на 100 больше, чем в 2023-м.