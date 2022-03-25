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Смешно слышать, что приняли новый лимит в РПЛ. Где же нам набрать 13 легионеров? - Орлов сомневается

Смешно слышать, что приняли новый лимит в РПЛ. Где же нам набрать 13 легионеров? - Орлов сомневается

Спортивный комментатор 77-летний Геннадий Орлов о введение нового лимита на легионеров в РПЛ. «Смешно слышать, что в Российской Премьер-Лиге приняли новый лимит на легионеров.

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