В Казани сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщает Росавиация. В период действия ограничений шесть самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и Нижнекамск.
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