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Александр Невский выпустил новый фильм, который делали почти 15 лет. Обсуждаем с самим актером, почему так получилось

Александр Невский выпустил новый фильм, который делали почти 15 лет. Обсуждаем с самим актером, почему так получилось

Российский актер Александр Невский выпустил новый фильм «Красные пророчества». На этот раз актер не только сыграл одну из главных ролей, но и выступил в качестве продюсера вместе с Александром Изотовым.

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