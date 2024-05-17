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Гаджи Гаджиев: «Мы бывали в полнейшей изоляции куда дольше, десятилетия. Вернувшись, мы становились чемпионами Европы, наш игрок получал «Золотой мяч»

«Битва за золотые медали в РПЛ продолжается до последних туров, в отличие от прошлых лет, потому, что чемпионат стал сильнее.

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