Постпред при ОБСЕ: появление войск НАТО на Украине станет прямым участием в войне

За последние полтора месяца НАТО и Евросоюз сделали шаги, из-за которых гибридная война против Москвы может перерасти в обычную, заявил постпред России при ОБСЕ Полянский.
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